Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Reisende im Zug von Exhibitionist belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots)

Opfer einer exhibitionistischen Handlung wurden gestern Nacht (23.3./1:30 Uhr) Reisende im Eurocity 459 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Fulda. Ein 29-jähriger Pole soll in Gegenwart einer 19-jährigen Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die 19-Jährige fühlte sich dadurch belästigt und begab sich zum Zugpersonal, um den Vorfall zu melden. Anschließend wurde umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel informiert. Die verständigte Streife des Bundespolizeireviers Fulda begab sich anschließend zum besagten Zug und konnte den Täter vor Ort feststellen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste er die Beamten zum Revier begleiten. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer einer solchen Tat wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

