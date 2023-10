Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung an Grenzkontrollstelle gestoppt

Zittau (ots)

23.10.2023, 04:20 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 23.10.2023 in der Grenzkontrollstelle in der Zittauer Friedensstraße um 04:20 Uhr einen aus Polen einreisenden VW Touran und deren Insassen. Bei ihnen handelte es sich um einen in Deutschland lebenden 34-jährigen Ukrainer, der den Wagen fuhr, seinen 43-jährigen moldawischen Beifahrer sowie auf der Rückbank vier syrische Männer ohne Reisedokumente. Sie sind zwischen 25 und 50 Jahren alt.

Der Fahrer wurde wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen festgenommen und die Syrer in Gewahrsam genommen. Die Rolle des Beifahrers wird gerade ermittelt. Auch er hält sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Die Bundespolizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Bearbeitung dauert noch an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell