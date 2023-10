Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bürgerhinweis führt zum Aufgriff von 21 Syrern

Löbau (ots)

Nach Eingang eines telefonischen Hinweises eines aufmerksamen Bürgers hat die Bundespolizei am 20.10.2023 im Stadtgebiet Löbau gegen 08:45 Uhr insgesamt 21 Männer aus Syrien aufgegriffen. Nur Wenige hatten einen Reisepass, aber niemand ein Visum oder einen sonstigen Aufenthaltstitel dabei. Die Männer waren vermutlich über die polnische oder tschechische Grenze eingereist und wollten weiter nach Berlin. Die Bundespolizei schließt nicht aus, dass Schleuser sie in oder bei Löbau abgesetzt haben. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um etwaige Hinweise zum Absetzen der Migranten und zum Schleuserfahrzeug unter der Telefonnummer 03586 / 76020. Die Bearbeitung dauert an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell