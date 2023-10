Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizisten vollstrecken 2 Haftbefehle

Zittau (ots)

Bei Fahrzeugkontrollen an der Friedensstraße in Zittau vollstreckten Bundespolizisten am 18. Oktober 2023 zwei Haftbefehle.

Im ersten Fall wurde ein tschechischer Lieferwagen kontrolliert, welcher von einem 43-jährigen Slowaken gefahren wurde. Die Fahndungsüberprüfung ergab, dass der Mann vom Amtsgericht Wunsiedel wegen Kennzeichenmissbrauchs verurteilt und nun von der Staatsanwaltschaft Hof gesucht wurde. Da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro vor Ort zahlen konnte, durfte der Mann weiterreisen.

Soviel Glück hatte ein 36-jähriger Ukrainer im zweiten Fall nicht. Dieser wurde vom Amtsgericht Strausberg wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verurteilt und nun von der Staatsanwaltschaft Frankfurt / Oder gesucht. Da er nicht in der Lage war, die fällige Strafe in Höhe von 973,50 Euro inklusive Gerichtskosten zu begleichen, wurde er zur Verbüßung einer 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Görlitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell