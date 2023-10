BPOLI EBB: Großschleusungen in Hartau und Lückendorf

Löbau / Bautzen (ots) - Einen von der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen Diebstahl gesuchten 35-jährigen Tschechen verhafteten Bundespolizisten am 15. Oktober 2023 um 17:30 Uhr in Sohland a.d. Spree. Da der Gesuchte die fällige Geldstrafe in Höhe von 677,50 EUR nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Bautzen eingeliefert. Rückfragen bitte an: ...

mehr