BPOLI EBB: Gesuchten Dieb verhaftet

Zittau (ots) - Bundespolizisten staunten nicht schlecht, als sie am 14.Oktober 2023 gegen 11:00 Uhr auf der Schrammstraße in Zittau postierten. Ihnen kam ein VW Polo entgegen und die Polizisten sahen, dass sich im Kühlergrill des Fahrzeugs eine Katze verklemmt hat. Sie stoppten das Fahrzeug umgehend und befreiten das Tier, welches an den Pfoten und dem Ohr verletzt war. Der Fahrer ein 61-jähriger Deutscher gab an, dass ...

mehr