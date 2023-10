Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizisten retten Katze

Zittau (ots)

Bundespolizisten staunten nicht schlecht, als sie am 14.Oktober 2023 gegen 11:00 Uhr auf der Schrammstraße in Zittau postierten.

Ihnen kam ein VW Polo entgegen und die Polizisten sahen, dass sich im Kühlergrill des Fahrzeugs eine Katze verklemmt hat. Sie stoppten das Fahrzeug umgehend und befreiten das Tier, welches an den Pfoten und dem Ohr verletzt war.

Der Fahrer ein 61-jähriger Deutscher gab an, dass er in Olbersdorf einen Schlag am Fahrzeug verspürte und dabei wahrscheinlich die Katze angefahren hat. Dass sie sich noch in seinem Kühlergrill befindet, ahnte er nicht.

Die Polizisten brachten das Kätzchen in eine nahe gelegene Tierarztpraxis, wo sich bestens um das verletzte Tier gekümmert wurde.

Laut Aussage der Praxis wurde ein Foto der Katze über einen Messengerdienst verbreitet und keine 2 Stunden später konnten die Eigentümer ihr Kätzchen wohlbehalten in ihre Arme schließen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell