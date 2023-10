Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei greift 95 Migranten auf

Zittau, Hirschfelde, Waltersdorf (ots)

18.-19.10.2023 / Zittau, Hirschfelde, Waltersdorf

Die Bundespolizei hat im Dreiländereck zu Tschechien und Polen seit dem Morgen des 18. Oktober 2023 insgesamt 95 illegal eingereiste Migranten aus Syrien und der Türkei aufgegriffen.

Am Morgen des 18. Oktober reisten in Hirschfelde über die grenzüberschreitende Neiße-Bahnbrücke 20 Syrer und sieben Türken ein. Zugverkehr fand gerade nicht statt. Um 14:50 Uhr nahmen Beamte des Polizeistandortes Bischofswerda am dortigen Bahnhof 13 Syrer auf, die mit dem Zug aus Richtung Bautzen gekommen waren.

Am 19. Oktober griffen Bundespolizisten in Zittau zwischen 02:30 Uhr und 07:35 Uhr Uhr viermal Migranten auf und nahmen hierbei 21 Syrer in Gewahrsam. Um 08:35 Uhr wurden nochmal 11 Männer aus Syrien an der Hirschfelder Bahnbrücke gestoppt. Kurz darauf ging ein Bürgerhinweis zu einem Grenzübertritt in Waltersdorf bei der Bundespolizei ein. In der Folge wurden auf der Straße "Neu Sorge" bei strömenden Regen 23 Frauen, Männer und Kleinkinder aufgegriffen, die kurz zuvor die grüne Grenze überschritten hatten.

Alle Migranten hatten keine für den Grenzübertritt notwendigen Reisedokumente dabei und wurden in Gewahrsam genommen. Ihnen werden die unerlaubte Einreise sowie der unerlaubte Aufenthalt vorgeworfen. Zivilfahnder von Bundes- und Landespolizei gingen einem weiteren Hinweis nach und stoppten 800 Meter hinter Lückendorf auf tschechischem Staatsgebiet einen Audi mit zwei der mutmaßlichen Schleuser, die die Gruppe an der Grenze auf tschechischer Seite abgesetzt hatten. Außerdem soll ein Ford Transporter beteiligt gewesen sein. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern aufgenommen und bittet darum, tatrelevante Hinweise unter 03586 / 76020 mitzuteilen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell