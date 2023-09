Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Illingen/Frankreich/Luxemburg (ots)

Am 06.05.2023 entwendete eine bislang unbekannte männliche Person in einer Bankfiliale in Illingen die EC-Karte einer 84-Jährigen Frau. Der Täter verwickelte das Ehepaar in ein Gespräche und gelangte so an die EC-Karte der Geschädigten. Mit dieser wurde im Anschluss an mehreren Geldausgabeautomaten Geld abgehoben und in Geschäften in Frankreich und Luxemburg Waren im Lastschriftverfahren eingekauft. Es entstand ein Gesamtschaden von 12969,33 Euro. Wer kennt den Täter? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neunkirchen, 068212030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell