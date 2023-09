Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neunkirchen im Zeitraum von 15.09.2023 bis 17.09.2023

Polizeiinspektion Neunkirchen (ots)

Alkoholisierter Radfahrer nach Sturz verletzt:

Am frühen Freitagabend, 15.09.2023, stürzte ein 49-jähriger E-Bikefahrer in der Fernstraße in Neunkirchen während der Fahrt. Hierbei verletzte er sich stark, sodass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme eine starke alkoholische Beeinflussung fest, was nach derzeitigem Stand ursächlich für das Sturzgeschehen war. Den Radfahrer erwartet daher noch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallflucht in Neunkirchen-Heinitz:

Am Freitagabend, 15.09.2023 gegen 20:50 Uhr, meldete ein Anwohner in der Grubenstraße in Neunkirchen-Heinitz, dass sein vor dem Haus geparktes Fahrzeug soeben durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Drogenbeeinflusster Rollerfahrer in Neunkirchen:

Gegen Mitternacht, 15.09.2023 auf 16.09.2023, fiel der Polizei im Innenstadtbereich von Neunkirchen ein 40-jähriger Rollerfahrer auf, der sein Gefährt in Schlangenlinie führte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Daher wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem führte der Fahrer geringe Mengen Drogen mit sich, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und mit einem Springmesser bewaffnet. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwarten den Fahrer somit weitere Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogenbesitz und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Verkehrsunfall mit verletzter PKW-Fahrerin in Eppelborn:

Aus bislang unklarer Ursache kam am frühen Samstagmorgen, 16.09.2023, eine 55-jährige Autofahrerin in der Dirminger Straße in Eppelborn von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem geparkten PKW. Die Frau erlitt Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell