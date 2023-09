Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen (ots)

Am 05.09.2023 kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes in der Kuchenbergstraße zu Wiebelskirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher streifte hierbei mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz abgestellten silbernen Seat Altea XL mit Neunkircher Kreiskennung. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

