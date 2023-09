Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstagmorgen, dem 09.09.2023 suchten mehrere Polizeibeamte zwecks Vollstreckung eines Haftbefehls die Wohnanschrift der Lebensgefährtin des gesuchten 31-jährigen Mannes aus Neunkirchen auf. In der Wohnung konnten sie den betreffenden Mann schließlich antreffen. Nach Verkündung der Festnahme wurden er und seine 29 Jahre alte Lebensgefährtin sehr aggressiv und griffen die einschreitenden Beamten an. Einer der Beamten wurde hierbei von der Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Während die Lebensgefährtin von Unterstützungskräften mit einfacher körperlicher Gewalt zurückgedrängt wurde, konnte der Gesuchte aufgrund seiner massiven Gegenwehr letztlich nur unter Einsatz des mitgeführten Distanzelektroimpulsgerätes gefesselt werden.

Gegen beide wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Haftbefehl konnte letztlich vollstreckt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell