POL-NK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Eppelborn

Neunkirchen (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Neunkircher Innenstadt zu einer Schlägerei mit 5 leicht verletzten Personen. Der 38-jährige Beschuldigte aus Neunkirchen schlug zunächst an der Theke einem Geschädigten und kurze Zeit später einem anderen Geschädigten im Bereich von Spielautomaten unvermittelt ins Gesicht. Beim Verlassen der Gaststätte in zunächst unbekannte ...

mehr