Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Neunkirchen (ots)

Am 15.09.2023 kam es gegen 19:47 Uhr in Neunkirchen im Einmündungsbereich Karl-Schneider-Straße/Mendelssohnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der bisher unbekannte Radfahrer befuhr hierbei die Karl-Schneider-Straße auf dem Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung aus Wellesweiler kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung Karl-Schneider-Straße/Mendelssohnstraße kam es schließlich zur Kollision zwischen dem Radfahrer und einem orangenen Peugeot 208 mit Neunkircher Kreiskennung, welcher von der Mendelssohnstraße kommend nach rechts in die Karl-Schneider-Straße abbiegen wollte. Durch die Kollision kam der Radfahrer nicht zu Fall. Jedoch entfernte dieser sich unmittelbar nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, obwohl am Pkw im linken Frontbereich ein Streifschaden entstanden war. Der Radfahrer war männlich, mit dunklen kurzen Haaren und von schlanker großer Statur. Er trug ein senfgelbes Sweatshirt, eine lange dunkle Hose und war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zu dem Radfahrer machen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung.

