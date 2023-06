Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Krölpa - Oppurg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr informierte ein Anrufer die Polizei, dass ein Mann betrunken mit seinem Auto von Krölpa aus in eine unbekannte Richtung fahren soll. Da der Name und das Kennzeichen des Pkw des Mannes bekannt war, konnte dieser durch die Polizei an seiner Wohnschrift in Oppurg angetroffen werden. Der 55-Jährige gab die stattgefundene Autofahrt zu und war mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser Test ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und eine Strafanzeige gegen den 55-Jährigen gefertigt.

