LPI-GTH: Drogenfahrt gestoppt

Arnstadt (ots) - Gestern Abend geriet eine Fläche von ca. 100 Quadratmeter gegen 17.50 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Arnstadt und Bittstädt aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Mehrere Bäume wurden dabei beschädigt. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt konnte das Feuer vollständig und zügig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

mehr