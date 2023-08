Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter entwenden Elektrogeräte aus Lagerhalle

Eschershausen (ots)

Zwischen Donnerstag (24.08.2023), gegen 23:30 Uhr, und Freitag (25.08.2023), gegen 13:30 Uhr, kam es in einer Lagerhalle in der Odfeldstraße in Eschershausen zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein gekipptes Fenster, Zugang zu der Halle. Aus einer dortigen Werkstatt wurden diverse Elektrogeräte entwendet. Der geschätzte Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.

