POL-HAM: Unbekannte stehlen Fahrrad

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Ammerweg Ecke Maximilianstraße am Mittwoch, 12. Juli, 17.25 Uhr, leicht verletzt. Der 54 Jahre alte Mann war auf der Maximilianstraße in Richtung Ostwennemarstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit einem Auto kollidierte. Der 24 Jahre alte Kia-Fahrer aus Hamm fuhr vom Ammerweg kommend in die Kreuzung. Der Pedelec-Fahrer aus Ahlen stürzte, ein ...

