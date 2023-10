BPOLI EBB: Beschädigungen am Bahnhof Löbau

Zittau (ots) - Bundespolizisten aus Ebersbach und unterstützende Kollegen von den Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheiten aus Pirna und Koblenz hatten am vergangen Wochenende alle Hände voll zu tun. Vom Freitag, den 13. Oktober bis zum heutigen Montag den 16. Oktober 2023 nahmen die Polizisten 140 Migranten in Gewahrsam. Allein im Bereich Lückendorf / Hartau wurden am Freitag, den 13.10.23 und am heutigen Montag, ...

mehr