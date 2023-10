Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 17 Syrer über Neiße-Bahnbrücke eingereist

Hirschfelde (ots)

Am Morgen des heutigen 20. Oktober 2023 haben in Hirschfelde 17 syrische Migranten über die Neiße-Bahnbrücke die deutsch-polnische Grenze überschritten. Sie sind ohne erforderliche Dokumente illegal eingereist und wurden um 08:00 Uhr durch die Bundespolizei aufgegriffen. Züge passierten zum Glück gerade nicht die Bahnbrücke, die nicht für Fußgänger freigegeben ist. Die Beamten haben die Männer und Frauen in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die Bearbeitung dauert noch an.

