LPI-SHL: Unfallflucht im Parkhaus

Suhl (ots) - Am späten Dienstagabend führten die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl eine Verkehrskontrolle auf Höhe der Tankstelle in der Gothaer Straße in Suhl durch. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-jährigen BMW-Fahrer einen Wert von 1,38 Promille. Es folgten die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Das Auto musste stehenbleiben. Den 20-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: ...

mehr