Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrraddiebe aktiv

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Holthues Hoff, Kreuzkamp, Bolderkamp, Eichenallee (Wessum);

Tatzeit: zwischen 14.11.2023 und 16.11.2023;

Mehrere Pedelecs haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus sowie im Ortsteil Wessum entwendet beziehungsweise haben es versucht. Am Holthues Hoff blieb es bei diesem. Der von einer Videoüberwachungskamera aufgenommene Täter flüchtete ohne Beute. Anders bei einem Nachbarn: Dort entwendeten Fahrraddiebe am Donnerstagnachmittag ein Damenrad des Herstellers Herkules. Zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 14.00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Pedelec der Marke Pegasus samt Ladekabel aus einer Garage am Kreuzkamp. So geschehen auch in der gleichen Nacht am Bolderkamp: Dort war die Beute ein Pedelec des Typs KTM Cento Plus samt Korb am Lenker und Fahrradtasche am hinteren Gepäckträger. In Wessum nahmen Täter ein faltbares Pedelec des Herstellers Volta mit. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr an der Eichenallee.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell