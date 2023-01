Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall zwischen Sprinter und Sattelzug

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 07.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 1140 und 1141 bei Schwieberdingen ein Unfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 23 Jahre alter Sprinter-Lenker, der gemeinsam mit seinem 60 Jahre alten Beifahrer die L 1141 aus Richtung Markgröningen befuhr, übersah vermutlich aus Unachtsamkeit die für ihn rot zeigenden Ampel. In der Folge stieß er, nachdem er in den Kreuzungsbereich eingefahren war, in die Seite eines Sattelzugs, der auf der L 1140, aus Richtung Ludwigsburg kommend, unterwegs war. Die Insassen des Sprinter erlitten beide leichte Verletzungen. Der Beifahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 39 Jahre alte Lenker des Sattelzugs wurde nicht verletzt. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug benötigte aufgrund der entstandenen Beschädigungen einen Pannendienst. Ausgelaufene Betriebsstoffe und das Trümmerfeld wurden durch Mitarbeitende der Straßenmeisterei Ludwigsburg beseitigt. Während der Unfallaufnahme und den Folgemaßnahmen vor Ort wurde der ankommende Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es entstanden keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtsachschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.

