Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Vandalismus und Diebstahl

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Zeisigweg;

Tatzeit: zwischen 15.11.2023, 18.00 Uhr, und 16.11.2023, 06.10 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt einen geparkten Wagen beschädigt. Die Täter brachen die Scheibenwischer an der Front und am Heck des Fahrzeugs ab, ebenso die Antenne. Aus dem Inneren des Autos entwendeten sie eine Geldbörse, die sich darin befunden hatte. Das Geschehen hat sich am Zeisigweg abgespielt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. Die Polizei appelliert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. (to)

