POL-BOR: Gronau-Epe - Bullyfahrer fährt nach Verkehrsunfall weg

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, In den Kämpen;

Unfallzeit: 15.11.2023, 17.35 Uhr;

Den linken Außenspiegel eines geparkten Vans angefahren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Gronau-Epe. Zu dem Verkehrsunfall auf der Straße In den Kämpen kam es gegen 17.35 Uhr. Der Fahrer eines weißen Bullys war in Richtung Füchter Straße unterwegs, als die Spiegelgehäuse kollidierten. Seine Pflichten kam der Unfallverursacher nicht nach. Das Fahrzeug des Flüchtigen weist einige Auffälligkeiten auf: Das Heck ziert eine schwarze Verkleidung und auf der Motorhaube sowie auf der linken Seite kleben braune Dreiecke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

