Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrrad und Pedelec kollidieren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Hawerkämpe / Im großen Esch;

Unfallzeit: 15.11.2023, 16.05 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat am Donnerstag in Borken bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 35-jähriger Borkener war mit seinem Fahrrad gegen 16.05 Uhr auf der Straße Hawerkämpe in Richtung Raesfelder Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Im großen Esch stieß er mit dem von rechts kommenden Pedelec des 83-Jährigen aus Borken zusammen - an der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

