Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Pedelecfahrerin beim Queren erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Pannemannstraße/Alfred-Flender-Straße;

Unfallzeit: 15.11.2023, 07.40 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Pedelecfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Bocholt-Mussum. Die 51-Jährige war gegen 07.40 Uhr auf dem Radweg an der Alfred-Flender-Straße stadtauswärts unterwegs. Am Kreisverkehr mit der Pannemannstraße wollte sie diese queren - der untergeordnete Radweg verläuft dort separat zum Kreisverkehr. Dabei stieß die Bocholterin mit dem von links kommenden Lieferwagen eines 60-Jährigen zusammen: Der Bocholter hatte die Pannemannstraße von der B 67 kommend in Richtung Alfred-Flender-Straße befahren. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (to)

