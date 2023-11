Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Kreulkerhok;

Unfallzeit: 14.11.2023, 16.15 Uhr;

Zwei Pkw sind am Dienstag in Bahnhof Reken kollidiert. Die Folge: ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Zu dem Unfall kam es gegen 16.15 Uhr auf der Straße Kreulkerhok, die ein 51-Jähriger aus Richtung Bahnhof Reken kommend befuhr. Als der Dorstener außerorts nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 20-Jährigen zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des Rekeners auf eine aufsteigende Leitplanke am Fahrbahnrand. Das Auto des Dorsteners rollte durch den Zusammenstoß zurück, wobei es ein dahinter haltendes Auto beschädigte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Rekener in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell