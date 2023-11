Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Fußgänger verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 11.11.2023, gegen 17:30, wollte ein Fußgänger aus Ludwigshafen am Rhein beim Wurstmarktkreisel in Bad Dürkheim die Weinstraße Nord überqueren. Ein Autofahrer hielt an und signalisierte dem Fußgänger, dass ebendieser über die Straße gehen könnte. Unmittelbar danach setzte er allerdings unvermittelt nach vorne und touchierte dabei den Fußgänger am linken Oberschenkel. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Autofahrer in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Der Fußgänger verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht. Laut seinen Angaben handelte es sich bei dem beteiligten Auto um einen weißen Peugeot. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

