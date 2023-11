Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 10.11. auf den 11.11.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter mittels Einschlagen eines Wohnungsfensters Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karolinenstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Durch das Einschlagen des Fensters entstand ein Sachschaden in Höhe von 800EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

