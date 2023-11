Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer geriet unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis in polizeiliche Kontrollstelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitagabend (10.11.2023) gegen 23:30 Uhr geriet ein 36-jähriger Autofahrer in eine polizeiliche Kontrollstelle und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der 36-Jährige an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und zudem unter dem Einfluss von Cannabis stehe. Bei der folgenden Durchsuchung konnte bei dem Mann und auch im PKW Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

