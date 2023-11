Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Kontrolle des gewerblichen Güterkraftverkehrs auf der A61

Dannstadt (ots)

Am 09.11.23 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A61 im Bereich der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West Kontrollen im Bereich des gewerblichen Güterkraftverkehrs durch.

Hierbei wurden insgesamt 12 Lastkraftwagen kontrolliert. Bei 3 Fahrzeugen war die transportierte Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. 2 der betroffenen Fahrer konnten die Ladung an Ort und Stelle entsprechend nachsichern und danach ihre Fahrt fortsetzen. Ein Fahrer musste jedoch über seine Spedition das völlige Umladen der Ladung in Auftrag geben, da eine Nachsicherung der transportierten Eisenrollen vor Ort nicht möglich war. Alle 3 Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Weiterhin wurden bei 3 Lastkraftwagen Verstöße gegen die so genannten Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten, Bedienung des Fahrtenschreibers) festgestellt.

Dem Fahrer eines Lastkraftwagens musste die Weiterfahrt untersagt werden, da der im Fahrzeug eingebaute Fahrtenschreiber nicht den Vorschriften entsprach und in einer Fachwerkstatt ausgetauscht werden muss.

