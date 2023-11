Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebin auf frischer Tat ertappt und weitere Taten geklärt

Grünstadt (ots)

Mitarbeiter eines Geschäftes in der Fußgängerzone meldeten gestern (08.11.23) gegen 13:15 Uhr der Polizeiinspektion Grünstadt eine Ladendiebin. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass die 62-Jährige nicht zum ersten Mal in dem Geschäft gestohlen hat: Eine Tat aus August 2022 konnte gestern geklärt werden, indem die Frau als Täterin identifiziert wurde. Bei der Durchsuchung der Frau und ihres Pkw konnten Gegenstände fest- und sichergestellt werden, die aus einem weiteren Geschäft in der Grünstadter Innenstadt und aus einem Geschäft in Flörsheim-Dalsheim stammen und die - wie sie selber einräumte - die Frau ebenfalls gestern gestohlen hat. Mit der Tat aus August 2022 muss sich die Dame somit in vier Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten.

