Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Tagsüber in Haus eingedrungen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Röwekamp;

Tatzeit: 14.11.2023, zwischen 07.30 Uhr und 18.30 Uhr;

Auf der Suche nach Beute haben Einbrecher am Dienstag in Borken-Gemen ein Wohnhaus durchsucht und dabei regelrecht verwüstet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 07.30 Uhr und 18.30 Uhr am Röwekamp. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell