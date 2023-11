POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz einer Kontrolle des Güterverkehrs

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, August-Wessing-Straße; Tatzeit: 14.11.2023, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr; Als eine Hausbewohnerin am Abend ihr Küchenfenster öffnen wollte, hakte die Mechanik. Grund der Funktionsstörung: Unbekannte hatten versucht, in das Haus an der August-Wessing-Straße in Gescher einzubrechen. Das Unterfangen misslang. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr. Die ...

