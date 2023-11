POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Einbrecher hinterlassen Spuren

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Landgrafenstraße; Tatzeit: zwischen 10.11.2023, 14.00 Uhr, und 14.11.223, 09.30 Uhr; 13 fest montierte Außenleuchten haben Unbekannte in den vergangenen Tagen an einer Schule in Gronau gestohlen. Diese waren an der Hauswand des Gebäudes angebracht, das an der Landgrafenstraße liegt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

