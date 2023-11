Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Lauben aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Unter den Eichen;

Tatzeit: Nacht zum 14.11.2023;

In einer Kleingartenanlage in Bocholt ist es in der Nacht zum Dienstag zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Unbekannten drangen in vier Lauben auf dem Gelände an der Straße "Unter den Eichen" ein und entwendeten Werkzeug und etwas Bargeld aus einem Sparschwein. Wie berichtet, hatten sich die Täter in der gleichen Nacht auch Zugang zum dortigen Vereinsheim verschafft (Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5648848). Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell