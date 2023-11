Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Turnhalle und bei Verein eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Feldmark;

Tatzeit: zwischen 13.11.2023, 21.00 Uhr, und 14.11.2023, 06.45 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Borken in Räume eines Vereins eingedrungen. Die Täter hebelten auf dem Gelände an der Straße Feldmark das Fenster einer Verkaufshütte auf. Zudem verschafften sie sich Zugang zu Umkleiden und Büros und durchsuchten das Innere. Des Weiteren gelangten die Unbekannten gewaltsam in eine benachbarte Sporthalle. Erkenntnisse zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)

