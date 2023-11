Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Einbrecher scheitert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Große Allee;

Tatzeit: 14.11.2023, 02.05 Uhr;

In Bocholt-Barlo wollte ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in ein Geschäft eindringen. Der Täter machte sich an einer Tür zu schaffen, gelangte jedoch nicht ins Innere des Gebäudes an der Straße Große Allee. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen dunkel gekleideten Jugendlichen, der sich in Richtung Krüsallee entfernte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

