POL-BOR: Rhede - Einbruch in Pfarrheim

Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Jahnstraße / In der Grafschaft; Unfallzeit: 13.11.2023, 14.20 Uhr; Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Montag in Rhede einen Radler erfasst. Der 24-Jährige war mit seinem Auto gegen 14.20 Uhr auf der Jahnstraße in Richtung Südstraße unterwegs. Als der Rheder nach links in die Straße "In der Grafschaft" abbog, übersah er den 43-Jährigen mit seinem Zweirad: Der ebenfalls in Rhede ...

