Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auto kollidiert mit Radfahrer

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Jahnstraße / In der Grafschaft;

Unfallzeit: 13.11.2023, 14.20 Uhr;

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Montag in Rhede einen Radler erfasst. Der 24-Jährige war mit seinem Auto gegen 14.20 Uhr auf der Jahnstraße in Richtung Südstraße unterwegs. Als der Rheder nach links in die Straße "In der Grafschaft" abbog, übersah er den 43-Jährigen mit seinem Zweirad: Der ebenfalls in Rhede lebende Mann hatte in der Einmündung gehalten, um nach dem Passieren des Pkw nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte den Radfahrer auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe des Autos. Dabei erlitt der Rheder leichte Verletzungen; er trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm, der ihn womöglich vor Schlimmerem bewahrte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell