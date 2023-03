Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen aufgenommen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe aus einer Schreckschusspistole am frühen Samstagmorgen in der Wooseestraße auf einem dortigen Parkplatz haben die Polizeibeamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Hintergrund der mehrfachen Schussabgabe soll eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gewesen sein. Der vermutliche Schütze soll im Anschluss mit einem Fahrrad in Richtung des Bahnhofs geflüchtet sein. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten keine verletzten Personen festgestellt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich unter der Rufnummer: 07222 761-0.

/mz

