Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Werkzeug von Baustelle gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Gronauer Straße

Tatzeit: zwischen 11.11.2023, 18.00 Uhr, und 15.11.2023, 11.00 Uhr;

Um an ihre Beute zu gelangen, brachen Unbekannte in einen Rohbau in Ahaus -Alstätte ein. Zu dem Geschehen an der Gronauer Straße kam es zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 11.00 Uhr. Die Einbrecher nahmen einen Werkzeugkoffer samt Inhalt sowie mehrere elektronische Geräte mit. Die Kripo Ahaus erbittet Hinwiese unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell