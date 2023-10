Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Nach Pkw-Aufbruch ermittelt

Durmersheim (ots)

Nach dem Aufbruch eines VW Golf an der Waldhütte in Würmersheim zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen, gelang es den Beamten des Polizeireviers Rastatt schnell einen möglichen Tatverdächtigen zu ermitteln. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde die Scheibe der Fahrertüre des Golfs eingeschlagen und aus dem Fahrzeuge unter anderem Dokumente, EC- und Kreditkarten sowie die Autobatterie aus dem Motorraumraum entwendet. Darüber hinaus wurde auf das Fahrzeug eingetreten und der Lack stellenweise zerkratzt. Nachdem der Bestohlene im Laufe des Sonntagmorgens, nach Feststellung des Pkw-Aufbruches, eine Mitteilung seiner Kreditkartenfirma zu einer Abbuchung eines Mineralölkonzerns erhielt, legten die Beamten aus Rastatt ihren Focus auf eine unweit gelegenen Tankstelle. Tatsächlich wurden sie dort mit den Kartendaten fündig: So soll ein 24-Jähriger am frühen Morgen eine Wertkarte an der Tankstelle erworben haben. Als er am Nachmittag mit der entwendeten Kreditkarte sein Fahrzeug tankte und hierbei sogar seine Personalien angegeben hatte, stand der Mann dann auch namentlich fest und er konnte an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden.

/rs

