Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zur PM: Versuchter Einbruch in Eis-Stand

Gera (ots)

Die Tatzeit beläuft sich auf den 17.09.2023 - 18.09.2023 !Es wird um Korrektur gebeten.

Gera Gera. Am 18.09.2023, um 08:00 Uhr stellte der Eigentümer eines Eis-Verkaufswagens am Elsterdamm mehrere Beschädigungen an dessen Eingangstür fest. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Einbruchsversuch handelte. Der Tatzeitraum konnte ersten Erkenntnissen nach auf den 17.09.2023 09:00 Uhr bis zum 18.09.2023 08:00 Uhr eingegrenzt werden. An der Eingangstür entstand erheblicher Sachschaden. Ein Eindringen in den Imbiss selbst erfolgte nicht. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor. Die Polizei Gera (0365/829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer (244707/2023) entgegen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell