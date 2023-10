Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beute zurückgegeben

Kehl (ots)

Ein maskierter und mit einem Werkzeug bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen eine Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße überfallen. Nachdem er gegen 6 Uhr zunächst einige Hundert Euro in seinen Besitz bringen konnte, wurde er jedoch außerhalb des Verkaufsraumes von einem couragierten Mitarbeiter gestellt. Hierbei soll der mutmaßliche Räuber dem Mitarbeiter die Beute zurückgegeben haben und mit einem Auto über die Grenze geflüchtet sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um die gleiche Person gehandelt haben, die bereits vor einer Woche (15. Oktober 2023) an derselben Tankstelle in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei Offenburg dauern an.

Pressemitteilung vom 16.10.2023

Kehl - Geld aus Tankstelle entwendet, Zeugen gesucht

Einer bislang unbekannten Person ist es am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr gelungen, Bargeld aus einer Kasse einer Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße zu entwenden. Hierbei passte der Unbekannte eine Angestellte vor der Tankstelle ab und brachte diese dazu, die dortige Kasse zu öffnen. Der mutmaßliche Täter entnahm daraus anschließend das Bargeld. Aussagen zu Folge habe der Unbekannte hierbei ein Werkzeug mit sich geführt und mit einem französischen Akzent gesprochen. Zeugen, die nähere Auskunft zu der Identität des mutmaßlichen Täters geben können, werden gebeten sich bei den zuständigen Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2820 zu melden.

