POL-OG: Lahr, Sulz - Gartenmauer beendet Trunkenheitsfahrt

Lahr - Sulz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer richtete am Samstagabend einen erheblichen Sachschaden an. Gegen 20 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrzeugführer in seinem Citroen die Waldstraße in Richtung Lahrer Straße, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto kollidiert sein soll. Laut Zeugenaussagen soll er anschließend an die Gartenmauer eines angrenzenden Grundstücks geprallt und zum Stehen gekommen sein. Da die eintreffenden Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt und ein Wert von fast zwei Promille festgestellt. Der 38-Jährige wurde zur Blutentnahme und zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Sachschaden beläuft sich in Summe auf circa 26.000 Euro. /je

