POL-OG: Zell am Harmersbach - Zeugenaufruf nach Streitigkeiten

Zell am Harmersbach (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen in Zell am Harmersbach. Zwei Männer gerieten nach einem Konzert in der Fabrikstraße gegen 2 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in Streit. Die körperliche Auseinandersetzung endete dahingehend, dass der 44-jährige Beschuldigte seinen 33-jährigen Kontrahenten so geschubst haben soll, dass dieser mit dem Hinterkopf gegen einen Fenstersims stürzte. Das Opfer blieb darauf hin bewusstlos am Boden liegen, während der Angreifer zu Fuß flüchtete. Zeugen vor Ort konnten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungswagen erstversorgen. Im Anschluss wurde der 33-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Beamten des Polizeipostens Zell a.H. bitten Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, insbesondere wenn Bildmaterial angefertigt wurde, sich unter der Telefonnummer 07835 / 54749-0 zu melden.

