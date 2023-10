Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Tatverdächtiger nach räuberischer Erpressung in Haft

Rostock (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei zur Aufklärung einer räuberischen Erpressung gibt es jetzt eine Erfolgsmeldung. Insgesamt vier Rostocker konnten als mutmaßliche Täter identifiziert werden. Ein 16-Jähriger befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

In den späten Abendstunden des 29.09.2023 forderten die beiden deutschen sowie zwei syrische Tatverdächtige von einer im Stadthafen befindlichen Personengruppe die Herausgabe von Zigaretten. Nachdem die Geschädigten der Aufforderung nicht nachkamen, wurden sie durch die jeweils 16- und 17-jährigen Männer attackiert sowie leicht verletzt.

Durch umfassende kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnten die Kriminalisten schnell die jeweiligen Tatbeteiligungen der vier im Umfeld des Tatortes festgestellten Täter konkretisieren. Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde Haftbefehl gegen einen zuvor mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Syrer beantragt. Im Anschluss an die bereits am vergangenen Dienstag stattgefundene Haftrichtervorführung wurde der 16-jährige Rostocker in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell