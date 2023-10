POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Nordosten

Rostock (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in ein Warnemünder Restaurant eingebrochen. Als Mitarbeiter den Einbruch am heutigen Dienstag gegen 7 Uhr entdeckten, alarmierten sie sofort die Polizei. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen drangen die bislang unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Elektroartikel. ...

